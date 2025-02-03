Інтерфакс-Україна
Події
21:08 03.02.2025

Британський прем'єр виступає за збільшення допомоги Україні

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Британський прем'єр виступає за збільшення допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у понеділок у Брюсселі про необхідність посилення військової підтримки України.

"Цього року Сполучене Королівство надасть ще більше, ніж будь-коли, військової допомоги Україні", - сказав Стармер у штаб-квартирі НАТО на пресконференції з генсеком організації Марком Рютте.

За словами британського прем'єра, "потрібно, щоб усі союзники (по НАТО) інтенсифікували свої зусилля, особливо в Європі".

 

 

Теги: #допомога_україні #британія

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