Інтерфакс-Україна
Події
14:49 03.02.2025

Правоохоронці затримали 15 ділків, які намагалися налагодити в Україні нелегальний продаж "трофейної" зброї - СБУ

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Правоохоронці затримали 15 ділків, які намагалися налагодити в Україні нелегальний продаж "трофейної" зброї - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція України запобігли новим спробам незаконного збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

"За результатами комплексних заходів затримано 15 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження, котрі вивозили з фронтових районів або колишніх зон бойових дій", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, на Полтавщині викрито місцевого ділка, який організував на подвір’ї свого домоволодіння підпільну майстерню з відновлення бойових властивостей стрілецької зброї, зокрема снайперської, для подальшого збуту.

Крім того, затримано рецидивіста, який хотів збути партію бойових гранат. "Щоб не потрапити у поле зору правоохоронців, він залучив 17-річну знайому, яка від його імені пропонувала товар потенційним клієнтам", - повідомляє СБУ.

За матеріалами справи, раніше фігурант уже притягався до кримінальної відповідальності за торгівлю зброєю та наркотиками.

На Закарпатті затримано чотирьох торгівців зброєю, які діяли окремо один від одного. Троє з них – раніше відбували тюремні строки за крадіжки та збут наркотиків. "Цього разу ділки намагалися продати у різних частинах регіону понад 1,5 кг тротилу з електродетонаторами, а також бойові гранти та російські автомати АК-12 з боєприпасами", - зазначається в повідомленні.

На Херсонщині затримано мешканця Кіровоградської області, який прибув до південного регіону, щоб спочатку купити, а потім продавати протитанкові міни з деокупованих районів.

На Буковині затримано демобілізованого військового, який привіз "трофейні" зразки з фронтових районів сходу України. Також викрито 6-х ділків, які намагалися організувати свій канал нелегального збуту зброї та вибухівки у західному регіоні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Після проведення експертиз всі вилучені засоби ураження будуть направленні на потреби Збройних Сил України.

Теги: #зброя #нацполіція #сбу

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