Інтерфакс-Україна
Події
10:31 03.02.2025

Аварійні відключення в дев’яти областях введено через обстріли РФ – "Укренерго"

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Аварійні відключення в дев’яти областях введено через обстріли РФ – "Укренерго"

Аварійні відключення е/е застосовані в низці областей через обстріли РФ об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі, повідомила НЕК "Укренерго".

"Внаслідок ракетно-дронових обстрілів об’єктів генерації та пошкодження ворогом мереж системи передачі – вранці у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській (частково), Черкаській (частково) та Київській (частково) областях були застосовані аварійні відключення", – написала "Укренерго" в Телеграм.

Раніше повідомлялося з посиланням на "ДТЕК" та операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) про аварійні відключення в п’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Полтавській та Кіровоградській.

"Укренерго" нагадала, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватися після низки російських масованих ракетно-дронових атак, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. 

Теги: #аварійні_відключення #укренерго

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