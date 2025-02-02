В одному з ТРЦ в центрі Харкова підлітки влаштували бійку - поліція

Правоохоронці встановили, що в одному з ТРЦ в центрі Харкова підлітки вчинили масову бійку, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"2 лютого близько 18:36 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі міста. На місце оперативно прибули працівники Управління патрульної поліції в Харківській області та охоронної фірми", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії.

"Наразі правопорушення припинене. За медичною допомогою на даний час ніхто не звертався. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.