Інтерфакс-Україна
Події
23:22 02.02.2025

В одному з ТРЦ в центрі Харкова підлітки влаштували бійку - поліція

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Правоохоронці встановили, що в одному з ТРЦ в центрі Харкова підлітки вчинили масову бійку, повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"2 лютого близько 18:36 до Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про масову бійку в одному з найбільших ТРЦ у центрі міста. На місце оперативно прибули працівники Управління патрульної поліції в Харківській області та охоронної фірми", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що між підлітками виник конфлікт, який переріс у бійку. Також учасники інциденту чинили опір представникам охоронної компанії. 

"Наразі правопорушення припинене. За медичною допомогою на даний час ніхто не звертався. Від адміністратора торговельно-розважального центру прийнято заяву та пояснення", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.  

Теги: #харків #бійка #трц

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