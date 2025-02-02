Інтерфакс-Україна
Події
18:40 02.02.2025

Російська КАБ атакувала житлову забудову в Херсоні, двоє постраждалих – ОВА

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Російська керована авіабомба в неділю вдень "прилетіла" по житловій забудові в центральній частині Херсона, внаслідок чого постраждали двоє людей, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"Орієнтовно о 16:00 по центральній частині Херсона “прилетіла” російська керована авіаційна бомба. Удар прийшовся по житловій забудові. На цю хвилину відомо про двох постраждалих через атаку ворожої авіації", - написав він у телеграмі.

Прокудін відзначив, що до лікарні в стані середньої тяжкості доставили 40-річну жінку. Вона отримала вибухову травму, контузію та уламкові поранення спини.

Ще одну потерпілу – 46-річну херсонку – дістали з-під завалів зруйнованого будинку. У неї вибухова травма, контузія та поранення черева. Наразі жінка перебуває в медзакладі у тяжкому стані.

Раніше повідомлялось про атаку ворожих БпЛА маршрутки в Херсоні, внаслідок чого було п'ятеро постраждалих, серед яких двоє дітей.

Теги: #херсон #каб

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