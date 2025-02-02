Інтерфакс-Україна
Події
16:45 02.02.2025

Атака ворожого БпЛА на маршрутку в Херсоні: п’ятеро постраждалих, з них двоє дітей

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Росіяни атакували з БпЛА “маршрутку” у Херсоні, наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких двоє дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок, 38, 52 й 54 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії», - написав він у телеграм у неділю.

Усіх потерпілих доставили до медичних закладів. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Теги: #херсон #маршрутка #бпла_рф

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