Трамп запропонував Канаді знизити податки, якщо вона стане 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США, в обмін на що країні знизять податки.

«Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду. Навіщо? Немає причин. Нам не потрібно нічого з того, що є в них. Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - і жодних тарифів», - написав він у соцмережі Truth Social.

За його словами, США мають необмежену енергію, і необхідно виробляти власні автомобілі та мати більше деревини.

Трамп також переконаний, що без цієї величезної субсидії (від США - ІФ-У) Канада перестане існувати як життєздатна країна.