Інтерфакс-Україна
Події
18:22 02.02.2025

Трамп запропонував Канаді знизити податки, якщо вона стане 51-м штатом США

1 хв читати
Трамп запропонував Канаді знизити податки, якщо вона стане 51-м штатом США

Президент США Дональд Трамп знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США, в обмін на що країні знизять податки.

«Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду. Навіщо? Немає причин. Нам не потрібно нічого з того, що є в них. Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади - і жодних тарифів», - написав він у соцмережі Truth Social.

За його словами, США мають необмежену енергію, і необхідно виробляти власні автомобілі та мати більше деревини.

Трамп також переконаний, що без цієї величезної субсидії (від США - ІФ-У) Канада перестане існувати як життєздатна країна.

Теги: #трамп #канада #податки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:07 10.05.2025
Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

17:18 10.05.2025
Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

15:13 10.05.2025
Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

13:55 10.05.2025
Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

Учасники зустрічі коаліції охочих у Києві провели розмову з Трампом, Україна готова до 30-денного припинення вогню з 12 травня– Сибіга

06:26 10.05.2025
Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

Трамп призначив на топ-посаду ще одну людину з Fox News

19:18 09.05.2025
Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

Макрон після розмов з Трампом очікує на 30-денне припинення вогню від РФ та попереджає інакше про рішучу відповідь

20:48 06.05.2025
Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

Канадський прем'єр запевнив Трампа, що той не зможе "купити" Канаду

11:57 02.05.2025
Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

Саміт G7 відбудеться в Канаді 15-17 червня

17:23 01.05.2025
Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

Оприлюднено правила отримання сертифікатів для експорту українських яблук до Канади

16:21 01.05.2025
Податкового ефекту від "Клубу білого бізнесу" немає - думка

Податкового ефекту від "Клубу білого бізнесу" немає - думка

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Зеленський: Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

ОСТАННЄ

Зеленський і Стармер провели розмову під час відвідання Софійського собору

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Зеленський, Макрон і Стармер провели спільну прогулянку Києвом після засідання коаліції охочих

Спецпосланець Віткофф має передати Путіну 22 пропозиції від України й партнерів

НБУ розширив дію обмежень на розрахунки валютними картками за кордоном

Туреччина на Коаліції охочих висловила готовніть брати участь у моніторингу припинення вогню – ЗМІ

Велика Британія надасть Україні 5 додаткових систем ППО Raven – ЗМІ

Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

Британські експерти працюють над відновленням польотів в Україну після припинення вогню – Стармер

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА