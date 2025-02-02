Інтерфакс-Україна
Події
15:25 02.02.2025

Зеленський щодо ситуації з “АОЗ”: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні

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Зеленський щодо ситуації з “АОЗ”: Міністр оборони має право робити все, щоб не було пауз у постачанні

Міністр оборони України має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні озброєння, оскільки, у випадку пауз будуть втрати не лише у військових, а і серед цивільного населення, заявив президент України Володимир Зеленський.

“У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії: від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильної Росії. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Associated Press.

Президент також зазначив, що “якщо інституційно у нього є проблеми з підписанням контракту, з постачанням…, ми бачимо сигнал щодо зменшення якоїсь підтримки ЗСУ… Якщо якась інституція, яка є у вертикалі міністра оборони, не підписує контракти, не може бути пауз в термінових рішеннях”.

“Тому міністр оборони має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Ввсі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було”, - додав Зеленський.

Теги: #позиція #зеленський #аоз

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