Зеленський: Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія

Державному секретарю США Марко Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія, відповів президент України Володимир Зеленський на його заяви про те, що війна РФ в Україні повинна завершитися переговорами, причому такими, де обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.

“Перед усім, Марко Рубіо, я би хотів, щоб він приїхав в Україну. Йому, мені здається, дуже потрібно подивитись, що наробила Росія. Тому що він там робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Associated Press.

Він додав, що історична спадщина України, по якій росіяни наносять ракетні удари, - “ніколи не буде виглядати, як вона виглядає”.

“Так, воно буде все відновлено. А ми знаємо, що таке у всьому світі, коли щось відновлюється талановитими людьми, але первісного вигляду це вже не має”, - зауважив президент.

За його словами, Росія повинна нести за це відповідальність, в тому числі фінансову.