Інтерфакс-Україна
Події
15:17 02.02.2025

Зеленський: Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія

1 хв читати
Зеленський: Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія

Державному секретарю США Марко Рубіо потрібно приїхати в Україну і подивитися, що наробила Росія, відповів президент України Володимир Зеленський на його заяви про те, що війна РФ в Україні повинна завершитися переговорами, причому такими, де обидві сторони повинні будуть чимось поступитися.

“Перед усім, Марко Рубіо, я би хотів, щоб він приїхав в Україну. Йому, мені здається, дуже потрібно подивитись, що наробила Росія. Тому що він там робив заяви, що війна відкинула Україну на 100 років назад”, - сказав Зеленський в інтерв’ю для Associated Press.

Він додав, що історична спадщина України, по якій росіяни наносять ракетні удари, - “ніколи не буде виглядати, як вона виглядає”.

“Так, воно буде все відновлено. А ми знаємо, що таке у всьому світі, коли щось відновлюється талановитими людьми, але первісного вигляду це вже не має”, - зауважив президент.

За його словами, Росія повинна нести за це відповідальність, в тому числі фінансову.

Теги: #рубіо #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 10.05.2025
Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна готова до прямих переговорів з РФ – ЗМІ

16:32 10.05.2025
Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

16:30 10.05.2025
Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

Відсутність повітряних тривог на 9 травня підтверджує можливість РФ зупинитися за наявності бажання – Зеленський

16:19 10.05.2025
Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

Україна не отримувала офіційних пропозицій про створення буферної зони - Зеленський

15:39 10.05.2025
Зеленський: ключові елементи безпеки – ЗСУ та контингент підтримки

Зеленський: ключові елементи безпеки – ЗСУ та контингент підтримки

15:38 10.05.2025
Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

Україна та Коаліція охочих вимагають від РФ припинення вогню на 30 днів з понеділка, інакше санкції – Зеленський

15:31 10.05.2025
Рубіо: Уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику

Рубіо: Уряди Індії і Пакистану домовилися про негайне припинення вогню і початок переговорів з широкого кола питань на нейтральному майданчику

11:01 10.05.2025
У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

У Києві Зеленський та європейські лідери вшанували пам’ять загиблих воїнів

09:43 10.05.2025
Рубіо і Вадефуль обговорили припинення війни в Україні - Держдеп

Рубіо і Вадефуль обговорили припинення війни в Україні - Держдеп

16:21 09.05.2025
Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

Зеленський лідерам країн-членів JEF: коли ми доб’ємося припинення вогню, нам потрібен буде моніторинг

ВАЖЛИВЕ

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

Допомога Україні від США надходить, обмін розвідданими не зупинений, сподіваюсь на посилення санкцій проти РФ – Зеленський

ОСТАННЄ

Британські експерти працюють над відновленням польотів в Україну після припинення вогню – Стармер

Стармер та Макрон відкидають вимогу Путіна припинити воєнну допомогу Україні для 30-денного припинення вогню

Санкції проти РФ дали результати, ситуація там складніша, ніж показує кремлівська пропаганда – Туск

Стармер: потрібно розширювати спроможності ЗСУ і посилювати їх, а миротворчий мандат залежатиме від можливостей і потреб

Всі члени ЄС та представники Коаліції охочих готові посилити санкції проти РФ, якщо та не піде на 30-денне перемир'я - Мерц

Коаліція охочих проведе низку зустрічей для розробки гарантії безпеки для України - Макрон

Глава МЗС Індії підтвердив домовленість про припинення вогню з Пакистаном

Глава МЗС Пакистану підтвердив домовленість про припинення вогню з Індією

Трамп оголосив про досягнення припинення вогню між Індією та Пакистаном

В коаліції охочих готові обговорити технічну реалізацію припинення вогню

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА