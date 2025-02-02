Інтерфакс-Україна
Події
10:29 02.02.2025

У Запоріжжі за минулу добу двоє поранених внаслідок обстрілів – ОВА

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У Запоріжжі за минулу добу двоє поранених внаслідок обстрілів – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив про наслідки обстрілів глава обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у неділю вранці.

У своєму телеграм-каналі він написав: "Впродовж доби окупанти завдали 326 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області".

Як уточнив Федоров, 174 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Малокатеринівку, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку. 3 обстріли із РСЗВ накрили П'ятихатки та Щербаки.

149 артударів завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки.

За даними очільника Запорізької ОВА, надійшло 76 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.

Теги: #запорізька #обстріли

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