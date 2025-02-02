Інтерфакс-Україна
Події
07:15 02.02.2025

Зеленський: виключення України з переговорів між США і Росією про припинення війни було б "дуже небезпечним"

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Зеленський: виключення України з переговорів між США і Росією про припинення війни було б "дуже небезпечним"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виключення України з переговорів між США і Росією про припинення війни було б "дуже небезпечним", і варто продовжити переговори між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню. Про це він заявив в інтерв'ю агентству Associated Press.

Зеленський наголосив, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли війська РФ мають перевагу на полі бою.

Глава держави вважає, що президент США Дональд Трамп може посадити Володимира Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями проти російської енергетичної та банківської системи, а також продовженням підтримки українських військових. На його думку, "це найближчі і найважливіші кроки".

Зауваження Зеленського прозвучали після того, як Дональд Трамп заявив, що американські та російські посадовці "вже говорять" про припинення війни. За словами Трампа, його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не уточнив, про що саме.

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас - це небезпечно для всіх", - зазначив Зеленський.

Глава держави розповів, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні", і він вірить, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей. "Нам потрібно більше працювати над цим", - сказав Зеленський, додавши, що Трамп зі зрозумілих причин був зосереджений на внутрішніх питаннях у перші тижні після своєї інавгурації.

За словами Зеленського, під час першої телефонної розмови з Трампом в ході президентської кампанії вони домовилися, що в разі перемоги Трампа зустрінуться, щоб обговорити кроки, необхідні для припинення війни. Утім, запланований візит спецпосланця Трампа в Україні Кіта Келлога був відкладений "з юридичних причин". За цим послідувало раптове заморожування іноземної допомоги, що фактично змусило українські організації зупинити проєкти.

"Я вважаю, що, в першу чергу, ми (повинні) провести з ним зустріч, і це важливо. І це, до речі, те, чого хочуть всі в Європі", - сказав Зеленський, маючи на увазі "спільне бачення швидкого завершення війни".

Як зазначив президент, після розмови з Трампом "ми повинні перейти до якогось формату розмови з росіянами. І я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну і росіян. ... І, чесно кажучи, голос Європейського Союзу також повинен бути там. Я думаю, що це було б справедливо, ефективно. Але як це вийде? Я не знаю".

Зеленський застеріг від того, щоб дозволити Путіну взяти "контроль" над війною, очевидно, маючи на увазі неодноразові погрози ескалації з боку Росії за часів адміністрації президента Джо Байдена.

 

Теги: #переговори #зеленський

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