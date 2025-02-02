03:36 02.02.2025
Рятувальники локалізували масштабну пожежу, спровоковану ворожим ударом по Харкову
У Харкові внаслідок нічного удару ворожого БПЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі міста сталася пожежа у виробничо-складській будівлі, вогонь охопив 2000 м. кв.
"О 1:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 45 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.
За попередніми даними постраждалих немає.