Інтерфакс-Україна
Події
03:36 02.02.2025

Рятувальники локалізували масштабну пожежу, спровоковану ворожим ударом по Харкову

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Рятувальники локалізували масштабну пожежу, спровоковану ворожим ударом по Харкову

У Харкові внаслідок нічного удару ворожого БПЛА по території цивільного підприємства у Слобідському районі міста сталася пожежа у виробничо-складській будівлі, вогонь охопив 2000 м. кв.

"О 1:27 пожежу локалізовано. Наразі триває її ліквідація", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено 45 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

За попередніми даними постраждалих немає.

Теги: #харків #дрони #пожежа

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