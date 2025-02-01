19:58 01.02.2025
На Полтавщині стався землетрус, обійшлося без негативних наслідків
У Полтавській області у суботу ввечері, 1 лютого, було зафіксовано землетрус, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.
"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі ДСНС.
За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.