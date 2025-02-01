Інтерфакс-Україна
Події
19:58 01.02.2025

На Полтавщині стався землетрус, обійшлося без негативних наслідків

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На Полтавщині стався землетрус, обійшлося без негативних наслідків

У Полтавській області у суботу ввечері, 1 лютого, було зафіксовано землетрус, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на дані Головного центру спеціального контролю.

"О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км", - йдеться у повідомленні, опублікованому у телеграм-каналі ДСНС.

За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

 

Теги: #полтавська_область #землетрус

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