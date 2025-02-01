Інтерфакс-Україна
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15:34 01.02.2025

Сили оборони збили вночі 56 ворожих дронів із 123, 61 локаційно втрачено - Повітряні сили

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Сили оборони збили вночі 56 ворожих дронів із 123, 61 локаційно втрачено - Повітряні сили

Українські захисники збили у ніч на суботу 56 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними збито 56 ударних БпЛА "Shahed"/дрони-імітатори різних типів, ще 61 БпЛА не досяг цілей (локаційно втрачені)", - йдеться в повідломленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника: 123 ударних БпЛА "Shahed" та дронів-імітаторів різних типів, а також 42 балістичних, крилатих та керованих авіаційних ракет типів "Іскандер", "Калібр", Х-22/32, Х-101/Х-55, Х-59/Х-69 та Х-31П.

"Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо", - заявили у Повітряних силах.

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

"Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл "балістикою" історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва. Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях", - підкреслюється в повідомленні.

Теги: #ракети #повітряні_сили #бпла

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