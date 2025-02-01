Троє поліцейських загинули внаслідок авіаудару по Юнаківській громаді на Сумщині

Троє поліцейських загинули внаслідок ворожої атаки по Юнаківській громаді на Сумщині, повідомила обласна військова адміністрація.

"В ніч з 31 січня на 1 лютого ворог зчинив авіаудар по Юнаківській громаді. Внаслідок атаки росіян загинули 2 патрульних поліцейських, які здійснювали чергування у населених пунктах громади. Пізніше, під завалами, було знайдено тіло ще одного поліцейського", - говориться у повідомленні Сумської ОВА у телеграм у суботу .

"Правоохоронці загинули, сумлінно виконуючи завдання по захисту населення і охороні порядку у прикордонних громадах, які щодня обстрілюються ворогом. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - зазначено у повідомленні.