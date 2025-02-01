Зеленський за підсумками атаки окупантів: Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російських атак на українські міста – троє загиблих у Полтаві, одна людина – у Харкові, двоє – у Сумській області.

"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. …У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним", - написав Зеленський у телеграм.

"Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", резюмував Зеленський.