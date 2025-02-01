Інтерфакс-Україна
Події
10:40 01.02.2025

Зеленський за підсумками атаки окупантів: Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію

1 хв читати
Зеленський за підсумками атаки окупантів: Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок російських атак на українські міста – троє загиблих у Полтаві, одна людина – у Харкові, двоє – у Сумській області.

"Цієї ночі Росія здійснила атаку проти наших міст, застосувавши різні типи зброї: ракети, ударні дрони, авіабомби. …У Полтаві влучили в житловий будинок, повністю зруйнований під’їзд – десятеро людей поранені, серед них діти. На жаль, убито троє людей. Мої співчуття рідним", - написав Зеленський у телеграм.

"Є пошкодження в Запоріжжі, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Станом на зараз відомо про шістьох поранених. У Харкові одну людину вбито через атаку ударним дроном. Життя двох людей забрала ця російська атака в Сумській області. Мої співчуття рідним та близьким", - додав президент.

"Кожен такий терористичний акт доводить, що нам потрібно більше підтримки в захисті від російського терору. Кожна система ППО, кожна протиракета – це порятунок життів. Дуже важливо, щоб партнери діяли, виконували наші домовленості та посилювали тиск на Росію", резюмував Зеленський.

Теги: #зеленський #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 09.05.2025
Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

10:31 09.05.2025
РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

РФ не дотримується паузи в бойових діях: більше 200 обстрілів на добу - очільник Запорізької ОВА

23:30 08.05.2025
Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – Зеленський про телефонну розмову з Трампом

20:56 08.05.2025
Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

Зеленський вніс в Раду як невідкладний законопроєкт про військового омбудсмена – Умєров

20:15 08.05.2025
Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

Зеленський обговорив з Мерцом перспективи співпраці

19:26 08.05.2025
Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

Угода з США стане сильною основою для економічної і безпекової взаємодії – Зеленський

18:56 08.05.2025
Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили подальші кроки для вступу України до ЄС

18:39 08.05.2025
Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

Трамп заявив, що поговорить із Зеленським, а США цінують ратифікацію угоди про копалини Радою

22:57 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

22:20 07.05.2025
Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

Зеленський: Пропозиція України щодо 30-денного припинення вогню залишається в силі

ВАЖЛИВЕ

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Зеленський закликав усю Європу та інших партнерів створити трибунал щодо злочину російської агресії

ОСТАННЄ

Затримано проректора військової академії, який змушував підлеглих будувати йому будинок

Каллас про створення трибуналу за злочини агресії РФ: кожен сантиметр війни задокументований, немає місця для безкарності

Каллас: сподіваємося прийняти 17-й пакет санкцій проти РФ цього місяця

Шмигаль про наміри ЄС виділити майже EUR1,9 млрд на військову підтримку України: це історичне рішення

Глави МЗС країн ЄС вітають завершення техробіт над проєктами правових інструментів для Спецтрибуналу щодо злочину агресії

Глави МЗС країн ЄС у Львові обговорять членство України та тиск на РФ для погодження на мінімум 30 днів припинення вогню - Сибіга

З України сьогодні сигнал Путіну: покарання незворотнє - Сибіга

Спецтрибунал буде офіційно запущено в Люксембурзі на наступному тижні – глава МЗС Люксембургу

Відео гурту Ziferblat має 1,1 млн переглядів на офіційному ютуб-каналі "Євробачення-2025"

В Києві стане доступна послуга реєстрації домашніх тварин у ЦНАПах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА