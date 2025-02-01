ГУР спростував заяви Фіцо стосовно причетності до протестів у Словаччині

Головне управління розвідки України відреагувало на заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив ГУР у причетності до протестів Словаччині через бійців "Грузинського легіону", який наче б то підпорядковані ГУР.

"31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України — нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту", - говориться у заяві ГУР Міноборони України у телеграм у суботу.

Повідомляється, що у ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення, "адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії".

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон", - говориться у заяві.

Щодо Міжнародного Легіону ГУР МО України в українській розвідці заявили, що "він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу".

"Щодо згаданої на пресконференції особи (Мамука Мамулашвілі – ІФ-У), то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", - зазначено у заяві.

"ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці", - підкреслено у документі.

У ГУР підкреслили, що перебувають в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", – резюмували у розвідці.

31 січня Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині. Він також без доказів заявив, що ініціатива "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів, збирала гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансувала "українську контррозвідку".

Мамулашівілі також став одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.