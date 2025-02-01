Інтерфакс-Україна
Події
09:26 01.02.2025

ГУР спростував заяви Фіцо стосовно причетності до протестів у Словаччині

2 хв читати
ГУР спростував заяви Фіцо стосовно причетності до протестів у Словаччині

Головне управління розвідки України відреагувало на заяви словацького прем’єра Роберта Фіцо, який звинуватив ГУР у причетності до протестів Словаччині через бійців "Грузинського легіону", який наче б то підпорядковані ГУР.

"31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України — нібито військовослужбовці "підпорядкованого" ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту", - говориться у заяві ГУР Міноборони України у телеграм у суботу.

Повідомляється, що у ГУР уважно вивчили висунуті звинувачення, "адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії".

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон", - говориться у заяві.

Щодо Міжнародного Легіону ГУР МО України в українській розвідці заявили, що "він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу".

"Щодо згаданої на пресконференції особи (Мамука Мамулашвілі – ІФ-У), то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", - зазначено у заяві.

"ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці", - підкреслено у документі.

У ГУР підкреслили, що перебувають в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", – резюмували у розвідці.

31 січня Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині. Він також без доказів заявив, що ініціатива "Мир Україні", яка стоїть за організацією протестів, збирала гроші на "Грузинський легіон" і таким чином фінансувала "українську контррозвідку".

Мамулашівілі також став одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.

Теги: #фіцо #гур_мо #спростування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 08.05.2025
Країни Балтії не дозволили Фіцо летіти до Москви через свою територію - ЗМІ

Країни Балтії не дозволили Фіцо летіти до Москви через свою територію - ЗМІ

15:17 05.05.2025
Посольство України в Словаччині з прикрістю сприйняло антиукраїнські заяви Фіцо

Посольство України в Словаччині з прикрістю сприйняло антиукраїнські заяви Фіцо

17:57 30.04.2025
Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

18:46 29.04.2025
Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

Україна завершила евакуацію своїх громадян із Сирії

12:46 23.04.2025
КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

КНР відкидає звинувачення Києва щодо залучення китайських компаній до виробництва товарів військового призначення для РФ – ЗМІ

17:29 16.04.2025
ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

ГУР отримало вертоліт Sikorsky S-76A для здійснення медичної евакуації

14:41 16.04.2025
В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

10:21 16.04.2025
Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

Буданов: Роботу регіональних консультаційних центрів КШ остаточно врегулювано

09:12 11.04.2025
У Києві відкрився Центр рекрутингу ГУР

У Києві відкрився Центр рекрутингу ГУР

16:27 10.04.2025
Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

Інформація про переведення командувача СБС Сухаревського на іншу посаду не відповідає дійсності – Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

Британія оголосить у п'ятницю про введення жорстких санкцій щодо 100 нафтових танкерів, які використовує РФ

Впродовж доби зафіксовано 193 бойових зіткнення - Генштаб

Зеленський проводить розмову з Трампом - прессекретар

ОСТАННЄ

Зеленський привітав українців з Днем Європи

Шмигаль обговорив із Каллас ситуацію на фронті та оборонні потреби

У Москві на військовому параді присутні очільники держав і військові з 13 країн, у місті відключено мобільний інтернет - ЗМІ

Індія призупинила рейси цивільної авіації у 24 аеропорти на півночі країни

За тиждень до фіналу "Євробачення-2025" Україна має 50% шанс потрапити в десятку

Споживання е/е суттєво зросло, на Одещині негода знеструмила 24 населені пункти

Кондратюк: Наша лінія переговорів до миру - членство в НАТО

Шмигаль разом із головами МЗС країн ЄС та єврокомісарами вшанував у Львові пам’ять полеглих за Україну у війні з РФ

"Метінвест" долучився до створення в Запоріжжі ветеранського хабу разом із Мінветеранів та владою міста

Новий голова МЗС Німеччини прибув в Україну з колегами з інших країн ЄС для святкування Дня Європи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА