Інтерфакс-Україна
Події
07:52 01.02.2025

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили 514 обстрілів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 514 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області", - сказано в його телеграмі.

За його словами, ворог здійснив 12 авіаційних ударів по П'ятихатках, Кам'янці та Преображенці. 319 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, П'ятихатки, Лобкове, Гуляйполе, Білогір'я, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малинівку, Ольгівське, Малу Токмачку та Новодарівку.

Також 6 обстрілів РСЗВ накрили П'ятихатки, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки та Малинівку. 177 артударів завдано по території П'ятихаток, Лобкового, Гуляйполя, Білогір'я, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Лугівського, Малинівки, Ольгівського, Малої Токмачки та Новодарівки..

Крім того, надійшло 33 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

 

Теги: #запорізька #обстріли

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