Інтерфакс-Україна
Події
01:13 01.02.2025

Окупанти за січень безповоротно втратили біля 7 тис. осіб на покровському напрямку, та 3,5 тис. – на Курщині – Генштаб

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Окупанти за січень безповоротно втратили біля 7 тис. осіб на покровському напрямку, та 3,5 тис. – на Курщині – Генштаб

Російські окупанти за січень втратили 15 185 осіб на покровському напрямку, але продовжують вести активний наступ на позиції українських підрозділів, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник зазнає значних втрат на цьому напрямку - за уточненою інформацією, протягом поточного місяця наші воїни знешкодили 15 185 окупантів, 6 966 з них - безповоротно. Знищено 16 танків, 87 бойових броньованих машин, 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів, п’ять складів боєприпасів та 173 БпЛА, крім того, пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автомобільної техніки, 49 гармат та мінометів та одну реактивну систему залпового вогню", - інформує Генштаб.

У зведенні відмітили, що суттєвих втрат армія РФ також зазнала у Курський області, де ворогом безповоротно втрачено близько 3,5 тис. особового складу.

"Втрати ворога на даному напрямку протягом січня місяця на цей час складають: 8 038 окупантів, з яких 3 488 – безповоротно, взято в полон 45 загарбників. Крім того, знищено сім танків, 16 бойових машин піхоти, три бронетранспортери, 12 бойових машин десанту, 40 ББМ, 81 автомобіль, дві артсистеми, 14 мінометів, 95 безпілотних літальних апаратів, дві одиниці інженерної техніки. Також, суттєво пошкоджено 19 танків, 8 БМП, бойову машину десанту, 36 бойових броньованих машин, 32 автомобілі, 5 артсистем та 16 мінометів.

Теги: #генштаб_зсу #втрати #рф

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