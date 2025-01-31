Інтерфакс-Україна
Події
21:27 31.01.2025

Зеленський подякував Фінляндії за рішення про передачу Україні пакету оборонної допомоги на €198 млн

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Зеленський подякував Фінляндії за рішення про передачу Україні пакету оборонної допомоги на €198 млн

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Фінляндії Александру Стуббу та фінському уряду за рішення про надання Україні 27-го пакета оборонної допомоги на суму €198 млн.

"Така підтримка з боку наших партнерів – це крок до перемоги України й до зміцнення європейської та євроатлантичної безпеки. Сьогодні Україна – на передових рубежах", - написав Зеленський у соцмережі Х у п'ятницю.

"Разом ми рятуємо життя та захищаємо майбутнє наших народів", - додав він.

Як повідомлялося, Фінляндія оголосила про передачу Україні 27-го пакета оборонної допомоги на приблизно EUR198 млн.

 

Теги: #допомога #зеленський #фінляндія

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