Зеленський за результатами Ставки: Треба більше постачання базової зброї

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Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячену питанням постачань у війська.

"Багато доповідей. Про постачання у війська – це наша зброя, всі закупівлі, контракти. Все це є. Забезпечення є. Треба більше темпу в постачанні й треба більше таких систем, такої зброї, яка дасть змогу зберігати більше життів наших воїнів, наших людей. Більше замовлень на дрони. Більше інвестицій у розробки роботизованих систем. І більше постачання базової зброї. Всі необхідні доручення є", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він наголосив, що українська промисловість має потенціал.

"Країни, і зокрема в Європі, готові працювати з Україною для інвестицій у наше збройне виробництво. І наші дипломати мають чіткі завдання", - додав президент.

За його словами, необхідно, щоб кошти від партнерів на українську "оборонку" зростали.

"І зокрема, це має бути KPI – ключові показники ефективності української дипломатії", - зазначив Зеленський.