Інтерфакс-Україна
Події
14:06 31.01.2025

Фінляндія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на майже 200 млн євро

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Фінляндія оголосила про передачу Україні пакета військової допомоги на майже 200 млн євро
Фото: Pixabay

Фінляндія оголосила про передачу Україні 27-го пакета оборонної допомоги на приблизно 198 млн євро, повідомили у фінському Міністерстві оборони.

Згідно з повідомленням на сайті відомства, заміна засобів, що містяться в пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 198 млн євро. Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія передала в Україну, становить 2,5 млрд євро.

“Цей пакет, вартістю майже 200 мільйонів євро, побудований у тісній співпраці з українцями. Ми надаємо саме ту підтримку, яка допоможе Україні захиститися в гострій ситуації на фронті”, - сказав міністр оборони Антті Хаккянен.

Для забезпечення безпечної доставки допомоги додаткова інформація про конкретний вміст, спосіб доставки чи графік допомоги не розголошується.

Допомога враховувала як потреби України, так і ситуацію Збройних сил Фінляндії.

Теги: #україна #військова_допомога #фінляндія

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