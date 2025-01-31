Інтерфакс-Україна
Події
11:53 31.01.2025

Україна зацікавлена у спільному з Німеччиною виробництві ППО та боєприпасів – Міноборони

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Україна зацікавлена в розширенні співпраці з Німеччиною у сфері оборонно-промислового комплексу (ОПК), перспективними можуть стати спільні проєкти в таких напрямах, як виробництво боєприпасів, ППО та ПРО, ремонт броньованої техніки тощо, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі з чинним та новопризначеним тимчасово повіреними у справах посольства Німеччини в Україні.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, Тім Пранґе, чия дипломатична місія в Україні добігає кінця, представив свого наступника, яким став Макс Раш, новопризначений тимчасово повірений у справах посольства Німеччини в Україні.

Сторони обговорили майбутню співпрацю, Сергій Боєв подякував Тіму Пранґе за віддану роботу протягом його дипломатичної місії.

"Німеччина – один з наших ключових партнерів, і нам важливо підтримувати тісну співпрацю. Будемо працювати над новими проєктами, в тому числі в сфері ОПК", – наголосив Боєв.

Заступник міністра підкреслив, що Україні зараз особливо важливо отримувати підтримку, яка була б відчутною на полі бою. За його словами, Україна також зацікавлена в продовжені роботи Контактної групи у форматі "Рамштайн".

Своєю чергою, німецька сторона ознайомила з нюансами формування бюджету Німеччини для витрат на безпеку та оборону та окреслила перспективи майбутньої взаємодії, з огляду на зміну парламентської команди.

Теги: #міноборони #німеччина #опк

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