Прокуратура розслідує комбіновані атаки РФ трьох громад Донеччини – Офіс генпрокурора

Костянтинівська і Покровська окружні прокуратури розпочали досудові розслідування щодо комбінованих російських атак трьох громад в Донецькій області, в результаті яких є загиблі та поранені, повідомив Офіс генерального прокурора.

Так, за даними слідства, 30 січня під приціл армії РФ потрапило село Іванопілля Костянтинівської МТГ. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 64-річний містянин.

Також окупанти завдали удару по Білицькому, ймовірно, скинувши авіабомбу "ФАБ-500". Постраждали дві 44 і 47-річні жінки. Одна з них отримала мінно-вибухову травму, а інша - забій. Їм надано медичну допомогу.

Крім того, ворог декілька разів атакував Покровськ із застосуванням FPV-дронів. У першій половині дня засіб ураження поцілив по цивільному транспортному засобу, в якому постраждав 71-річний пенсіонер.

Разом з тим, протягом деякого часу війська РФ уразили безпілотником евакуаційний автомобіль. Тілесних ушкоджень зазнали водій і двоє пасажирів. У цивільних діагностовано мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Потерпілих доставлено до лікарні.

"За процесуального керівництва Костянтинівської і Покровської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - сказано в повідомленні.