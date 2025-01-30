РФ продовжує обстрілювати Сумщину, знову є поранені - ОВА

КиЇв. 30 січня. ИНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Російська армія продовжує обстрілювати Сумську область, зокрема влучила у приватний будинок у Краснопільській громаді, в результаті чого поранення отримали дві людини, повідомляє ОВА.

"Сьогодні, 30 січня, близько 10-ої години вечора ворог наніс удар по Краснопільській громаді, застосувавши БпЛА типу "Шахед", - сказано у повідомленні.

Зокрема, російський безпілотник поцілив у приватний житловий будинок. Попередньо, внаслідок ворожої атаки поранення різного ступеня тяжкості отримали дві людини, які доправлені до лікарні.

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/33319