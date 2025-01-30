Нафтогаз та HD Hyundai XiteSolution підписали меморандум про співпрацю

НАК "Нафтогаз України" та південнокорейська компанія з виробництва важкої техніки та інфраструктурних рішень HD Hyundai XiteSolution в середу, 29 січня, підписали меморандум про співпрацю, повідомила НАК на сайті в четвер.

"Енергетична інфраструктура є ціллю для ворожих атак, зокрема, йдеться і про об’єкти групи "Нафтогаз". Трапляються й пошкодження техніки. Тому потреби в ремонті або оновленні парку суттєві. Ми прагнемо залучати найкращі міжнародні технології та рішення для підвищення ефективності роботи Нафтогазу, зокрема ми зацікавлені у співпраці з HD Hyundai XiteSolution", – прокоментував т.в.о. голови правління Нафтогазу Роман Чумак, слова якого наводяться в повідомленні.

Зазначається, що меморандум передбачає можливість співпраці у залученні сучасної будівельної техніки для потреб енергетики, розвитку сервісних послуг та навчальних програм, впровадженні передових технологій.

В НАК нагадали, що 28 січня HD Hyundai XiteSolution відкрила своє представництво в Україні. В її планах – створення митно-логістичного хабу для важкої будівельної техніки в Україні.