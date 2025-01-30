В Сумах загинули дев'ятеро людей, пошукові роботи завершено

Кількість загиблих внаслідок російського удару безпілотником по багатоповерховому житловому будинку в Сумах зросла до 9 осіб, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Кількість загиблих зросла до 9-ти людей. Упродовж 19 годин рятувальники розбирали завали, дістаючи з-під руїн тіла. Травмовано 13 осіб, серед яких 8-річна дівчинка. Пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів.", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Крім того, поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документування воєнного злочину росії - прямого удару по цивільних.

Аварійно-рятувальні та пошукові роботи завершено. Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати в цілодобовому режимі.

Раніше було відомо про 8 загиблих і 12 постраждалих.

30 та 31 січня у Сумах оголошено День жалоби, повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.