Інтерфакс-Україна
Події
19:14 30.01.2025

Єрмак обговорив з радником прем'єра Індії питання українсько-індійських відносин

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Єрмак обговорив з радником прем'єра Індії питання українсько-індійських відносин

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Індії Аджитом Кумаром Довалом, під час якої сторони обговорили актуальні питання українсько-індійських відносин.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, сторони також обговорили координацію спільних зусиль на тлі зміни адміністрації президента США.

"Андрій Єрмак та Аджит Кумар Довал приділили особливу увагу ситуації на полі бою, продовженню пошуку шляхів для закінчення війни та встановлення справедливого і стійкого миру для України", - повідомляється на сайті президента.

 

Теги: #єрмак #відносини #індія

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