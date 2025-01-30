Інтерфакс-Україна
Події
11:19 30.01.2025

Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ - ЦПД

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Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ - ЦПД

Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області РФ, пошкоджено обладнання, підприємство зупинило роботу, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО Андрій Коваленко.

"Новошахтинський НПЗ, що в ростовській області рф, зараз призупинив роботу після атак", - написав він у телеграм у четвер.

За словами Коваленка, в 2024 році цей НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн т нафти. "Хоча може переробляти 7,5 млн т, але працювати на повну йому заважали атаки", - зауважив він.

"Зараз там пошкоджено обладнання", - додав Коваленко.

Як повідомлялось, Новошахтинський НПЗ був атакований дронами 19 грудня 2024 р. Тоді згорів щонайменше один резервуар з паливом.

Теги: #ростовська_область #атака #нпз

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