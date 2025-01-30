Інтерфакс-Україна
Події
08:32 30.01.2025

Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого дрона в Сумах зросла до чотирьох

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Четверо цивільних загинули в Сумах внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку, повідомляє Сумська ОВА станом на 8:00 четверга.

За інформацією ОВА загинуло четверо людей, дев'ять отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина. Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє - у важкому стані. Зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах, 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок.

Розбір завалів продовжується. Наслідки руйнувань уточнюються.

На місці події розгорнутий мобільний пункт незламності ДСНС (надано допомогу 85 людям).

Також в районі виникнення події функціонує пункт незламності органу місцевого самоврядування.

Теги: #обстріли #жертви #суми

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