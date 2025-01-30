Кількість загиблих внаслідок влучання ворожого дрона в Сумах зросла до чотирьох

Четверо цивільних загинули в Сумах внаслідок влучання російського БпЛА у багатоповерхівку, повідомляє Сумська ОВА станом на 8:00 четверга.

За інформацією ОВА загинуло четверо людей, дев'ять отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина. Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє - у важкому стані. Зруйновано 5 квартир на чотирьох поверхах, 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок.

Розбір завалів продовжується. Наслідки руйнувань уточнюються.

На місці події розгорнутий мобільний пункт незламності ДСНС (надано допомогу 85 людям).

Також в районі виникнення події функціонує пункт незламності органу місцевого самоврядування.