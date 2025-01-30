Один загиблий та четверо поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Один загиблий та четверо поранених внаслідок російської агресії за добу, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Загалом з початку вторгнення РФ в області загинуло за інформацією ОВА 2942 мирних жителі, поранено – 6632, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.