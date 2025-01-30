Інтерфакс-Україна
Події
08:07 30.01.2025

Один загиблий та четверо поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу

1 хв читати
Один загиблий та четверо поранених внаслідок ворожих ударів в Донецькій області за добу
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Один загиблий та четверо поранених внаслідок російської агресії за добу, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Телеграм.

"За 29 січня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - написав Філашкін.

Загалом з початку вторгнення РФ в області загинуло за інформацією ОВА 2942 мирних жителі, поранено – 6632, не враховуючи Маріуполь і Волноваху.

 

Теги: #донецька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 07.05.2025
Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

Четверо поранених і численні руйнування у Запоріжжі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА

19:29 06.05.2025
У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

У Сумах від ракетного удару загинула 20-річна дівчина, з семи постраждалих шестеро дітей – міськрада

14:18 06.05.2025
Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

14:08 06.05.2025
Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

Загинула жителька Комишан через російську атаку – Херсонська ОВА

11:00 06.05.2025
Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

Росіяни пошкодили два водогони в Костянтинівці на Донеччині

08:46 06.05.2025
Росіяни сім разів вдарили по Краматорську

Росіяни сім разів вдарили по Краматорську

08:29 06.05.2025
Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало три людини та одна загинула – Прокудін

08:11 06.05.2025
Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

08:05 06.05.2025
У лікарні померла ще одна жертва російських обстрілів Сумщини напередодні

У лікарні померла ще одна жертва російських обстрілів Сумщини напередодні

07:50 06.05.2025
Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог обстріляв Дніпропетровщину, є пошкодження

ВАЖЛИВЕ

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Окупанти втратили впродовж доби 1270 військовослужбовців - Генштаб

ОСТАННЄ

Погода в Україні 8-9 травня буде прохолодною, на поверхні ґрунту вночі заморозки

У Ватикані розпочалися літургійні церемонії підготовки до конклаву

Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про ратифікацію угоди про копалини в новій редакції

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

УЧХ допомагає постраждалим через російську атаку БпЛА на Київ

Сибіга та тимчасова повірена у справах США скоординували графік двосторонніх зустрічей на різних рівнях

Президентка Єврокомісії назвала три пріоритети для зміцнення позицій України з метою досягнення миру

В Індії скасовано понад 200 авіарейсів, 18 аеропортів тимчасово закриті

Мінкультури підтвердило "Укрвидавполіграфії", "ТРК Люкс" статус критично важливих

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА