07:59 30.01.2025
Троє загиблих та десять поранених у Херсонській області за добу - ОВА
Три людини загинули, ще 10 - дістали поранення впродовж доби внаслідок ударів ворога по Херсонській області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.
За інформацією ОВА під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 39 населених пунктів області та місто Херсон.
"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль", - написав Прокудін.