Троє загиблих та десять поранених у Херсонській області за добу - ОВА

Три людини загинули, ще 10 - дістали поранення впродовж доби внаслідок ударів ворога по Херсонській області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін в Телеграм.

За інформацією ОВА під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 39 населених пунктів області та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватний автомобіль", - написав Прокудін.