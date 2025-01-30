Інтерфакс-Україна
Події
07:17 30.01.2025

Літак зіткнувся в повітрі з вертольотом поблизу аеропорту Рейгана під Вашингтоном

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Пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходження на злітно-посадкову смугу Національного аеропорту Рейгана поблизу Вашингтона, - повідомила CNN у четвер.

"Літак Bombardier CRJ700 виконував рейс 5342 авіакомпанії American Airlines. Він вилетів з Вічіти, штат Канзас, раніше в середу. "Чорний яструб" армії США, який у середу зіткнувся з пасажирським літаком, під час інциденту перебував у тренувальному польоті", повідомила CNN керівниця прес-служби Об'єднаної оперативно-тактичної групи в регіоні національної столиці Хізер Чайрез.

ЗМІ з посиланням на поліцію Вашингтона повідомляють, що з річки Потомак, куди впав пасажирський лайнер, що зіткнувся з військовим вертольотом, витягли вже 18 тіл загиблих.

За даними американських ЗМІ, на борту літака було 64 пасажири та члени екіпажу, на борту гелікоптера Black Hawk - троє військових, серед них не було представників старшого командного складу.

 

Теги: #авіакатастрофа #жертви #сша

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