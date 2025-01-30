Інтерфакс-Україна
Події
06:39 30.01.2025

Дев'ятеро постраждалих, серед них одна дитина в результаті влучання ворожого дрона в Сумах - ДСНС

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Дев'ятеро постраждалих, серед них одна дитина в результаті влучання ворожого дрона в Сумах - ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ліквідація наслідків удару ворожого БпЛА в Сумах триває: наразі відомо про 9 травмованих, повідомляє ДСНС станом на 6:00 четверга.

"30 січня ворог наніс удар по одному з 10-ти поверхових житлових будинків м. Суми. В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Надзвичайникам вдалося врятувати 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей", - йдеться в повідомленні ДСНС.

За попередньою інформацією травмовано 9 людей, серед них одна дитина. На місці події рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Для проведення висотних робіт залучено спеціальну техніку. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривають.

 

Теги: #суми #наслідки #атака #дснс #бпла

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