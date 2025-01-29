Інтерфакс-Україна
Події
21:56 29.01.2025

ПАРЄ вимагає від влади Грузії ініціювати вибори у парламент

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ПАРЄ вимагає від влади Грузії ініціювати вибори у парламент

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагає від грузинськой влади ініціювати парламентські вибори, повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева (фракція “Слуга народу”).

“ПАРЄ підтримало резолюцію щодо оскарження повноважень делегації “Грузинської мрії”. Вимоги до влади: ініціювати парламентські вибори протягом найближчих місяців (не через півроку/рік/тд) з моніторинговим механізмом міжнародних організацій (в тч ПАРЄ); звільнення всіх політв’язнів; встановлення справедливості щодо мирних протестувальників, проти яких була застосована сила”, - написала Мезенцева у Фейсбуці у середу ввечері.

 

Теги: #парє #грузія

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