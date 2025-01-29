Мінстратегпром оголосив попередній відбір на посаду голови Державного космічного агентства України

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості оголошує попередній відбір на посаду голови Державного космічного агентства України (ДКАУ).

Як повідомляється на сайті відомства, спеціально створена робоча група підбиратиме претендентів на умовах конкурентності, справедливості, неупередженості та прозорості, усунення корупційних ризиків та проведення попереднього розгляду й аналізу поданих документів.

До посадових обов’язків голови ДКАУ входитиме здійснення повноважень керівника державної служби ДКА, забезпечення реалізації державної політики у сфері космічної діяльності та інші повноваження, визначених законом.

“Значною перевагою стануть досвід роботи в космічній галузі, розуміння проблематики даної сфери й бачення щодо їх вирішення”, - сказано в повідомленні.

Мінстратегпром також публікував умови, вимоги до претендентів та перелік документів (додаток “Оголошення”), а також рекомендовані форми для заповнення.

Заявки приймаються до 18:00 07 лютого 2025 р. виключно на адресу електронної пошти: [email protected].

15 січня міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив про початок відбору претендентів на голову Державного космічного агентства України (ДКАУ).