Інтерфакс-Україна
Події
13:15 29.01.2025

Шмигаль з урядовою командою прибув з робочим візитом до Хорватії

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Шмигаль з урядовою командою прибув з робочим візитом до Хорватії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з урядовою командою прибув з робочим візитом до Загреба (Хорватія).

"Прибули до Загреба, де проведемо перемовини з керівництвом Хорватії. Попереду зустріч із прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем та спікером Горданом Яндроковичем. Зосередимось на питаннях енергетичної безпеки Європи, розмінування України та наближення справедливого миру", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також, з його слів, запланована зустріч із представниками хорватського бізнесу для залучення до проєктів відновлення та інвестицій в Україну.

Теги: #шмигаль #хорватія

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