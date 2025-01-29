Шмигаль з урядовою командою прибув з робочим візитом до Хорватії

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль з урядовою командою прибув з робочим візитом до Загреба (Хорватія).

"Прибули до Загреба, де проведемо перемовини з керівництвом Хорватії. Попереду зустріч із прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем та спікером Горданом Яндроковичем. Зосередимось на питаннях енергетичної безпеки Європи, розмінування України та наближення справедливого миру", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Також, з його слів, запланована зустріч із представниками хорватського бізнесу для залучення до проєктів відновлення та інвестицій в Україну.