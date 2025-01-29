У Фінляндії розробили для України безпілотник збільшеного радіусу дії

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Фінська компанія Insta представить на заході SecD Day, що відкривається в середу в Гельсінкі, безпілотник Steel Eagle збільшеного радіусу дії, який розробили для України спільно з українськими фахівцями.

"Якщо ви працюєте лише у Фінляндії, ви не можете зрозуміти, яким має бути пристрій", - сказав порталу Yle директор з продажу та маркетингу оборонного бізнесу компанії Insta Тууре Лехторанта.

Дрон вертолітного типу запущений у серію. Він призначений для знищення живої сили противника, несе на собі віяловий заряд зі сталевими й вольфрамовими кульками. З висоти кілька десятків метрів кульки пробивають дах звичайного й легкоброньованого автомобіля, інформує портал.

За його даними, трьох дронів достатньо, щоб вивести з ладу живу силу противника на території розміром з футбольне поле. Водночас дрон має посилені засоби радіоелектронної боротьби.

За даними фінської оборонної та аерокосмічної промисловості PIA, у Фінляндії налічується понад десять оборонних компаній, які безпосередньо співпрацюють з українськими компаніями.

Insta є високотехнологічною компанією, стратегічним партнером Сил оборони Фінляндії.