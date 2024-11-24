Події

09:28 24.11.2024

Над Сумською областю зенітники збили сім "шахедів" - ОВА

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Над Сумською областю зенітники збили сім "шахедів" - ОВА

У ніч на 24 листопада окупаційні війська РФ атакували Сумську область ударними безпілотниками, під час відбиття атаки бійці зенітно-ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збили сім БПЛА, повідомляє обласна військова адміністрація (ОВА) в неділю вранці.

"Сьогодні, 24 листопада, в небі над Сумською областю наші зенітники збили 7 ворожих "Шахедів", - сказано в телеграм-каналі ОВА.

Крім того, за даними обладміністрації, ворог здійснив 2 обстріли Хотінської громади. Зафіксовано 6 вибухів із артилерії і 5 вибухів із танка.

Теги: #сумська_область #бпла

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