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07:08 24.11.2024

Російська агресія проти України більше не є регіональною війною - Пісторіус

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Російська агресія проти України більше не є регіональною війною - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджає, що Володимир Путін бореться за новий світовий порядок, водночас Німеччина повинна робити більше для своєї власної "військової спроможності", пише видання Spiegel.

За словами Пісторіуса, Європа зіткнулася з довгостроковою загрозою. Агресивна війна Росії проти України "більше не є регіональною війною".

Глава Міноборони також зазначає, що Путін "повністю перейшов на військову економіку". Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Євросоюз за рік.

"У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок". Російський президент уже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас повним ходом іде гібридна війна з дезінформацією та фейковими новинами", - цитує слова Пісторіуса Spiegel.

"Наша безпека - крихкий товар. Німеччина повинна прискорити темп і більше інвестувати у свою військову готовність", - попередив міністр оборони.

 

 

 

Теги: #україна #німеччина #війна

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