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18:50 23.11.2024

Умєров і група парламентаріїв із Литви обговорили питання безпеки та зміцнення Сил оборони України

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Умєров і група парламентаріїв із Литви обговорили питання безпеки та зміцнення Сил оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров і делегація парламенту Литви на чолі з його головою Саліусом Сквернялісом обговорили питання безпеки та зміцнення Сил оборони України, повідомила пресслужба Міноборони.

"Під час зустрічі з делегацією Сеймасу Литовської Республіки на чолі з його головою Саліусом Сквернялісом отримав підтвердження: підтримка України з боку Литви залишається непохитною", - наводить пресслужба слова Умєрова в телеграмі в суботу.

Повідомляється, що в зустрічі також узяв участь голова парламентського Комітету національної безпеки та оборони Гієдрімас Єглінскас. Обговорили безпекову ситуацію в Україні та наступні кроки для посилення наших Сил оборони.

"Вдячний Литві за всебічну допомогу: фінансування, постачання озброєння, боєприпасів, дронів, а також підготовку українських військових. Важливо й те, що литовський парламент продовжує активно підтримувати нас на міжнародній арені", - зазначив Умєров.

"Привітав пана Скверняліса із призначенням на посаду голови Сеймасу та подякував за незмінну солідарність литовського народу, уряду й парламенту", - наголосив міністр оборони.

Теги: #умєров #литва

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