Зустріч із Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, - Зеленський

Зустріч з обраним президентом США Дональдом Трампом залежить від багатьох речей, зокрема від легітимності її проведення, підготовчі зустрічі можливі до інавгурації, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я не знаю, коли будуть зустрічі, я не маю даних, команди працюють. Це залежить від багатьох речей, залежить не тільки від графіків, це залежить від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічей, на яких вирішуються якісь питання, то напевно це мають бути відповідні, і це законодавчі можливості відбудуться після інавгурації. Якщо в нас будуть підготовчі якісь зустрічі, вони можуть бути до інавгурації", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання кореспондента агентства "Інтерфакс-Україна" під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.

Водночас президент наголосив, що до зустрічі важливо не дати "можливості тим чи іншим хвилям, тим чи іншим оточенням посварити президента України та президента США". "Це дуже важливо, тому що охочих багато", - зазначив Зеленський.