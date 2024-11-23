За програмою "Зерно з України" вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду - Зеленський

У День пам'яті жертв Голодомору президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості України як одного зі світових донорів продовольчої безпеки та наголосив на необхідності гарантування безпеки маршрутів поставок продовольства.

"За час роботи нашої програми «Зерно з України» вже 20 мільйонів людей вдалося врятувати від голоду. І це тільки завдяки одній нашій гуманітарній програмі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Зеленський наголосив, що Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. "І ми зберігаємо це наше значення, незважаючи на повномасштабну війну".

"Тому так важливо, щоб ми й надалі були разом у захисті продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів. Цією війною проти України Росія показала, що у світі немає країн, які були б дійсно далекими одна від одної. Все у світі зараз повʼязане. Ми всі однаково зацікавлені, щоб ніхто у світі не воював проти продовольства", - підсумував Зеленський.