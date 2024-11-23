Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору: Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити, але не змогли

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять жертв Голодомору.

"В нашій історії є сторінки, які боляче згадувати, але які неможливо забути. Злочини, що доводять: жорстокість та цинічність тиранів не мають меж. І ще не вигадано слів, щоб повною мірою описати той біль, який пережили українці. У 1921, 1922, 1923 роках. У 1946-му і 1947-му. І в найстрашніші 1932–1933 роки Голодомору-геноциду", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Чоловіки, жінки, діти. Мільйони невинних і замордованих. Мільйони наших предків, яких тоталітарний режим штовхнув в обійми голодної смерті. Цинічно, жорстоко, цілеспрямовано. За те, що вони українці", - наголосив президент.

"Сьогодні, як і завжди, рівно о 16-й годині ми запалимо свічки пам’яті. Допоки ми запалюємо цей вогонь, не згасне спогад про них. Нехай тепло від мільйонів свічок пам’яті зігріє мільйони їхніх душ", - написав він.

"Але є те, що ми точно знаємо. Нас прагнули знищити, замордувати, упокорити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини назавжди. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми сумнівалися, не пам’ятали, а тому пробачили їм. Не змогли", - вказав він.

"І щороку наприкінці листопада з глибоким сумом і великою повагою ми вшановуємо пам’ять мільйонів українців, що стали жертвами голодоморів. Вічна пам'ять їм усім!" - сказав Зеленський.