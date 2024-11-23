Ще три українські дитини повернулися додому завдяки ініціативі Bring Kids Back UA

Цього тижня ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

За його інформацією, вдалося вивезти шестирічного хлопчика та його дворічну сестру з тимчасово окупованого Маріуполя. Наразі діти та їхні батьки поза небезпекою. "Дякую Українській Мережі за права дитини та всім партнерам за цей важливий результат!" – написав Єрмак.

Крім того, вдалося вивезти з тимчасово окупованого села на півдні України маму та її малолітнього сина. Вони возз'єдналися з батьком, якого вдалося повернути з полону, і тепер "вчаться жити разом після років розлуки та випробувань", зазначив глава Офісу президента. "Спасибі Save Ukraine і всім партнерам за допомогу!" - написав він.

Ініціатива президента Bring Kids Back UA об'єднує зусилля держави, громадських організацій та міжнародних партнерів задля повернення українських дітей: незаконно депортованих, примусово переміщених і тих, хто опинився на тимчасово окупованій території під загрозою депортації.