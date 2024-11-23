Події

12:32 23.11.2024

Ще три українські дитини повернулися додому завдяки ініціативі Bring Kids Back UA

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Цього тижня ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію завдяки ініціативі президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у телеграм-каналі.

За його інформацією, вдалося вивезти шестирічного хлопчика та його дворічну сестру з тимчасово окупованого Маріуполя. Наразі діти та їхні батьки поза небезпекою. "Дякую Українській Мережі за права дитини та всім партнерам за цей важливий результат!" – написав Єрмак.

Крім того, вдалося вивезти з тимчасово окупованого села на півдні України маму та її малолітнього сина. Вони возз'єдналися з батьком, якого вдалося повернути з полону, і тепер "вчаться жити разом після років розлуки та випробувань", зазначив глава Офісу президента. "Спасибі Save Ukraine і всім партнерам за допомогу!" - написав він.

Ініціатива президента Bring Kids Back UA об'єднує зусилля держави, громадських організацій та міжнародних партнерів задля повернення українських дітей: незаконно депортованих, примусово переміщених і тих, хто опинився на тимчасово окупованій території під загрозою депортації.

Теги: #діти #окупація #повернення #bring_kids_back_ua

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