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09:19 23.11.2024

Трамп розглядає кандидатуру колишнього глави розвідки на посаду спецпосланця США з питань України

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Обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість призначення колишнього глави Національної розвідки Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з російсько-української війни, повідомляє Reuters.

Гренелл під час першого президентського терміну Трампа (2017-2021 рр.) був послом США у Німеччині та виконував обов'язки директора Національної розвідки.

Він відіграватиме ключову роль у зусиллях Трампа з припинення війни, якщо його оберуть на цю посаду.

Джерела уточнили, що хоча наразі немає спеціального посланця, який займається виключно врегулюванням російсько-української війни, проте Трамп розглядає можливість створення такої посади.

Водночас Трамп може вирішити не створювати спеціального посланця з війни в Україні. Але якщо він це і зробить, то може вибрати когось іншого на цю роль.

Якщо Гренелл все-таки дасть згоду, деякі його позиції можуть змусити лідерів України задуматися. Так, під час круглого столу Bloomberg у липні він виступав за створення "автономних зон" як засобів урегулювання конфлікту. Він також припустив, що не підтримуватиме вступ України до НАТО в найближчому майбутньому, "і цю позицію він поділяє з багатьма союзниками Трампа".

Прихильники Гренелла зазначають, що у нього тривала дипломатична кар'єра та глибокі пізнання в європейських справах. Окрім роботи послом у Німеччині, Гренелл також був спеціальним посланцем президента на мирних переговорах у Сербії та Косово.

Reuters зазначає, що Гренелл, який напередодні виборів 5 листопада агітував за Трампа, був одним із головних претендентів на посаду держсекретаря. Зрештою цю посаду було запропоновано сенатору-республіканцю Марко Рубіо, що здивувало та засмутило деяких близьких союзників Гренелла.

Теги: #кандидатура #гренелл #спецпосланець

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