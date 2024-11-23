Події

07:47 23.11.2024

РФ вивела шість ракетоносіїв у Чорне море

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РФ вивела шість ракетоносіїв у Чорне море

Російський флот станом на ранок суботи вивів шість ракетоносіїв у Чорне море, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

Так, станом на 06:00 суботи в Чорному морі 20 ворожих кораблів, з яких 6 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 23 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні, а в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 0 суден, до Азовського моря - 6 суден, із них 0 рухалося з протоки Босфор", - ідеться в повідомленні.

 

 

Теги: #кораблі_рф

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