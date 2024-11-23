23 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1004 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1004 RUSSIAN AGRESSION

23 листопада в Україні - День пам'яті жертв голодоморів.

Ще сьогодні Всесвітній день акварелі, Міжнародний день імідж-консультанта, Міжнародний день обізнаності про ауру, Міжнародний день боротьби з безкарністю, Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини.

Православна церква вшановує пам'ять святителів Амфілохія і Григорія.

День пам'яті жертв голодоморів

Національний день скорботи, який припадає щороку на четверту суботу листопада.

Голодомор - це штучний голод, організований сталінським режимом у 1932-1933 роках, який спричинив смерть мільйонів українців. Він був частиною репресивної політики, спрямованої на придушення опору селянства колективізації та знищення української національної ідентичності.

Також Україна вшановує пам'ять жертв голоду 1921-1923 та 1946-1947 років, які були наслідком політики радянської влади.

День пам'яті є важливим для вшанування загиблих та усвідомлення трагічних уроків історії.

Всесвітній день акварелі

Започаткований для популяризації цього технічного та мистецького стилю живопису, який має багатовікову історію. Свято дає можливість художникам по всьому світу продемонструвати свої роботи та поділитися творчістю з іншими. Цей день сприяє підвищенню обізнаності про акварелі як вид мистецтва, а також надає можливість любителям мистецтва дізнатися більше про акварель.

Міжнародний день обізнаності про ауру

Згідно з духовними та езотеричними традиціями, аура відображає фізичний, емоційний і духовний стан людини. Колір, інтенсивність і структура аури можуть бути індикаторами настрою, стану здоров'я або рівня енергії.

Міжнародний день боротьби з безкарністю

Проголошений ООН у 2011 році в пам'ять про жахливі події, що сталися 23 листопада 1990 року, коли внаслідок нападу на журналістів у Мексиці було вбито двох представників ЗМІ. Це стало сигналом для світу про серйозні проблеми безкарності щодо злочинів, скоєних проти журналістів, правозахисників та інших осіб, які займаються важливою діяльністю з просування прав людини.

Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини

Основна мета цього дня - підтримати людей, які пережили трагедію втрати через самогубство, допомогти їм впоратися з горем і болем, а також привернути увагу до проблеми психічного здоров'я, що може призвести до самогубства.

Ще цього дня:

1708 - РПЦ з політичних міркувань піддала анафемі українського гетьмана Івана Мазепу;

1917 - Олександр Немітц надіслав телеграму Генеральному Секретарю військових справ УНР про визнання флотом влади УНР;

1938 - Карпатська Україна отримала автономію у складі Чехословацької республіки;

1994 - Під час експедиції спортсменів альпіністського клубу "Одеса" в Гімалаї, встановлено прапор України на вершині Чогорі К2 (8611 метрів);

2003 - У результаті Революції троянд у Грузії Едуард Шеварнадзе подав у відставку;

2007 - Розпочала роботу Верховна Рада України 6-го скликання, обрана після дострокового розпуску ВРУ 5-го скликання;

2022 - Росію було визнано країною "Спонсором тероризму".

Цього дня народилися:

150 років від дня відкриття (1874) Одеського обласного академічного драматичного театру (на той час – Театр Веліканова);

130 років від дня народження Якова Матвійовича Шепеля (1894–1921), українського повстанського отамана визвольних змагань 1917–1921 рр., полковника Армії УНР;

125 років від дня народження Родіона Андрійовича Скалецького (1899–1984), українського композитора, диригента, фольклориста, педагога, культурно-громадського діяча;

120 років від дня народження Романа Януарійовича Савицького (1904–1974), українського композитора, педагога.

Церковне свято:

День пам'яті святителів Амфілохія і Григорія

Амфілохій Іконійський жив у IV столітті і був єпископом міста Іконія в Малій Азії (сучасна Туреччина). Був другом і соратником святителя Василя Великого і Григорія Богослова. Брав участь у багатьох церковних соборах і активно боровся проти єресей. Його проповіді та листи залишили значний слід у богословській думці того часу. Амфілохій помер 394 року, залишивши після себе велику спадщину духовних і богословських творів.

Григорій Богослов, (Григорій Назіанзін), був одним із найвидатніших богословів ранньої християнської церкви. Він народився 329 року в місті Назіанза в Малій Азії, здобув блискучу освіту і присвятив своє життя служінню Богу.

Найбільше відомий своєю діяльністю в Константинополі. Був одним із головних учасників Другого Вселенського Собору 381 року, де відігравав важливу роль у боротьбі проти єресі. Його богословські праці значно вплинули на розвиток християнської догматики.

Григорій помер 390 року, залишивши після себе велику спадщину духовних і богословських творів.

Іменини: Борис, Григорій, Іван, Макар, Олександр, Олексій.