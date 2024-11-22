В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України ознайомлене з підготовленим у РФ документом із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається план поділу української території на три частини, повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

"Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом. Скажу більше, цей документ був підготовлений в міноборони та генштабі збройних сил рф приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу - мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", - сказав Скібіцький у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в п'ятницю.

Він додав, що викладене там стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні, і, відповідно, загрози, які бачить для себе рф, які несе майбутнє безпекове середовище.

Скібіцький також підкреслив, що під час свого виступу на щорічній зустрічі YES керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив деякі елементи цього документа. Зокрема, генерал-лейтенант зазначав, що РФ намагатиметься "вирішити" питання України до 2026 року, що і "прописано у цьому російському документі". В ГУР пояснюють, що це викликано тим, що подальша довгострокова війна буде впливати на всі аспекти життя росіян – економічні, демографічні, іміджеві і тд.

"Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою рф залишається повна окупація нашої держави", - заявив генерал-майор, підкресливши, що для того, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал, Путіну потрібна вся Україна.

"І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території рф згідно з їх конституцією", - пояснив Скібіцький.

"І на тій оприлюдненій карті вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові території Росії", - додав він.

Як підтвердили в ГУР, в документі також прописаний розподіл, що передбачає затвердження в Києві проросійського уряду, або обов'язково "нейтрального", тобто без вступу країни у НАТО.

"Це все аналіз і оцінка росіян. Ми бачимо, наскільки швидко вони можуть змінювати свої плани, залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти і розвитку ситуації", - додав Скібіцький, зазначивши, що Кремль вже проаналізував загрози, які будуть для Росії до 2050 року.

"Ми їх теж знаємо", - сказав заступник начальника воєнної розвідки.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно це документи росіяни можуть намагатися передати через інші країни США, Скібіцький сказав, що така загроза є. За його словами, наразі немає інформації про те, що цей документ міг бути десь переданий, але це не виключається.