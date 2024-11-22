Події

20:41 22.11.2024

В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

3 хв читати
В ГУР підтвердили розробку РФ документу з поділом України: Стратегічна мета Кремля - повна окупація нашої держави

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України ознайомлене з підготовленим у РФ документом із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації у світі до 2045 року, де передбачається план поділу української території на три частини, повідомив заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

"Перш за все, ГУР МО знайоме з цим документом. Скажу більше, цей документ був підготовлений в міноборони та генштабі збройних сил рф приблизно у грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу - мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 рік з перспективою до 2045 року", - сказав Скібіцький у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” в п'ятницю.

Він додав, що викладене там стосується подальшого розвитку ситуації на глобальному та на регіональному рівні, і, відповідно, загрози, які бачить для себе рф, які несе майбутнє безпекове середовище.

Скібіцький також підкреслив, що під час свого виступу на щорічній зустрічі YES керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов озвучив деякі елементи цього документа. Зокрема, генерал-лейтенант зазначав, що РФ намагатиметься "вирішити" питання України до 2026 року, що і "прописано у цьому російському документі". В ГУР пояснюють, що це викликано тим, що подальша довгострокова війна буде впливати на всі аспекти життя росіян – економічні, демографічні, іміджеві і тд.

"Щодо можливого поділу України. Безперечно, стратегічною метою рф залишається повна окупація нашої держави", - заявив генерал-майор, підкресливши, що для того, щоб мати потужний економічний, демографічний, територіальний і військовий потенціал, Путіну потрібна вся Україна.

"І цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 рік. Він вже буде актуальний найближчим часом, на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська, Запорізька області і Крим – це начебто території рф згідно з їх конституцією", - пояснив Скібіцький.

"І на тій оприлюдненій карті вже показано, що росіяни сприймають окуповані українські території як нові території Росії", - додав він.

Як підтвердили в ГУР, в документі також прописаний розподіл, що передбачає затвердження в Києві проросійського уряду, або обов'язково "нейтрального", тобто без вступу країни у НАТО.

"Це все аналіз і оцінка росіян. Ми бачимо, наскільки швидко вони можуть змінювати свої плани, залежно від успіхів, реакції міжнародної спільноти і розвитку ситуації", - додав Скібіцький, зазначивши, що Кремль вже проаналізував загрози, які будуть для Росії до 2050 року.

"Ми їх теж знаємо", - сказав заступник начальника воєнної розвідки.

Відповідаючи на запитання, чи дійсно це документи росіяни можуть намагатися передати через інші країни США, Скібіцький сказав, що така загроза є. За його словами, наразі немає інформації про те, що цей документ міг бути десь переданий, але це не виключається.

Теги: #гур_мо #плани #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:05 22.11.2024
Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

Удар балістичною ракетою по Україні був політичним сигналом Москви - Міноборони Естонії

19:59 22.11.2024
РФ перекинула частину північнокорейських військових у Бєлгородську область

РФ перекинула частину північнокорейських військових у Бєлгородську область

19:56 22.11.2024
КНДР передала РФ артсистеми і РСЗВ

КНДР передала РФ артсистеми і РСЗВ

19:15 22.11.2024
Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

13:58 22.11.2024
Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

Майже 580 тис. росіян беруть участь у бойових діях проти України - ГУР

13:48 22.11.2024
У ГУР розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро

У ГУР розповіли про балістичну ракету, якою було атаковано Дніпро

15:06 20.11.2024
РФ поширює фейки про загрозу "особливо масованого" удару - ГУР

РФ поширює фейки про загрозу "особливо масованого" удару - ГУР

20:34 16.11.2024
Трамп має намір наступного тижня визначитися з призначеннями на "економічні" посади

Трамп має намір наступного тижня визначитися з призначеннями на "економічні" посади

09:50 14.11.2024
Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

Philip Morris планує відновити свою частку 28,5% на українському ринку за один-два роки

21:00 13.11.2024
Спецпрокурор Сміт, який розслідував дві справи щодо Трампа, планує піти у відставку

Спецпрокурор Сміт, який розслідував дві справи щодо Трампа, планує піти у відставку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Україна почала зустрічі з партнерами про нові системи ППО після удару РФ

Графіки відключення е/е в суботу діятимуть з 8:00 до 22:00 для однієї черги - "Укренерго"

Україна працює над отриманням THAAD або модернізацією Patriot у зв'язку з атакою Росії новим типом ракети - джерела

Буданов: Станом на жовтень РФ мала виготовити два експериментальні зразки ракети "Кєдр"

ОСТАННЄ

У двох районах Києва тимчасово не працює повітряна тривога

Наразі триває робота на базі РНБО, Офісу президента та Кабміну для наповнення пунктів Плану стійкості - радник Зеленського

Системи ППО NASAMS, які допомогла купити Канада, уже в Україні

Кабмін схвалив план реалізації Стратегії морської безпеки України

Поліцейські викрили чиновницю МСЕК на Київщині, яка допомагала військовозобов'язаним отримати групу інвалідності

Core Group ухвалила заяву про неминучість покарання винних в агресії проти України

Зеленський закликав не перебільшувати інформацію від розвідок і за відсутності сирен не влаштовувати вихідний

Стефанчук з візитом у Канаді, братиме участь у Міжнародному безпековому форумі та сесії ПА НАТО

Сирський обговорив з Радакіним підготовку особового складу й військову допомогу

Сили оборони збили 64 російських БПЛА - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА