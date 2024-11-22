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18:25 22.11.2024

Сирський обговорив з Радакіним підготовку особового складу й військову допомогу

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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів зустріч з британською делегацією на чолі з начальником Штабу оборони Збройних сил Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії адміралом Тоні Радакіним й обговорив з ним питання посилення обороноздатності України.

"Обговорили питання розвитку військового співробітництва, зокрема за напрямом підготовки особового складу Сил оборони України з боку Великої Британії, та окреслили критичні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці та засобах ураження", - написав Сирський у телеграм-каналі в п'ятницю ввечері.

Радакін, за його словами, підтвердив наміри Сполученого Королівства і далі надавати матеріально-технічну допомогу й готувати особовий склад Сил оборони України в рамках тренувальних місій.

"Поінформував британського колегу про хід відбиття російської агресії проти України та загальну обстановку на лінії фронту", - розповів Сирський.

На зустрічі були командувачі Повітряних і Військово-Морських сил ЗСУ.

Теги: #тоні_радакін #зустріч #сирський

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